ودع beIN Sports.. تعرف على مسيرة لخضر بريش الحافلة

ودع الإعلامي الجزائري لخضر بريش شبكة قنوات beIN Sports القطرية ملعنا انتهاء مسيرته بالقناة بعد مسيرة حافلة قضى فيها سنوات عديدة على شاشة القناة الرياضية.

وقال بريش، على هامش الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا، إن ظهوره قد يكون آخر لقاء من الاستوديو له مع المشاهدين، شاكرًا كل زملائه الذين رافقوه في العاصمة القطرية الدوحة وكذلك إسباني.

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