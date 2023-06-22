ودع beIN Sports.. تعرف على مسيرة لخضر بريش الحافلة
الخميس، 22 يونيو 2023 - 17:03
كتب : FilGoal
ودع الإعلامي الجزائري لخضر بريش شبكة قنوات beIN Sports القطرية ملعنا انتهاء مسيرته بالقناة بعد مسيرة حافلة قضى فيها سنوات عديدة على شاشة القناة الرياضية.
وقال بريش، على هامش الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا، إن ظهوره قد يكون آخر لقاء من الاستوديو له مع المشاهدين، شاكرًا كل زملائه الذين رافقوه في العاصمة القطرية الدوحة وكذلك إسباني.
للاطلاع على مسيرة لخضر بريش على شاشة القناة الرياضية اضغط هنا.
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