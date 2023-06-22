ثنائي جديد على وشك تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

أشارت تقارير فرنسية إلى أن الثنائي أمين جويري وياسر لعروسي يقترب من تمثيل منتخب الجزائر دوليا بدلا من فرنسا.

الثنائي من أصول جزائرية لكنه يلعب في صفوف منتخب فرنسا للشباب.

ونقلت جريدة البلاد الجزائرية نقلا عن ليكيب الفرنسية أن اللاعبان اقتربا من تمثيل المنتخب الجزائري.

أوضح التقرير أن جويري مهاجم رين (23 عاما) ولعروسي ظهير تروا (22 عاما) يدرسان تغيير جنسيتهما الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

وكان حسام عوار لاعب ليون المنتقل حديثا إلى روما قد اختار تمثيل منتخب الجزائر بدلا من منتخب فرنسا قبل عدة أشهر.

وظهر عوار لأول مرة بقميص منتخب الجزائر هذا الشهر أمام أوغندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

video:1