خبر في الجول - سيف جعفر مستمر بقميص الزمالك لـ 4 مواسم

حسم سيف فاروق جعفر مستقبله مع الزمالك حسبما علم FilGoal.com واللاعب مستمر بقميص الأبيض لمدة 4 مواسم.

وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي وتوصل لاتفاق على تجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن التوقيع والإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة.

اللاعب البالغ 23 عاما خاض الموسم الجاري 21 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

وإجمالا بقميص الفريق توج بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.

وقال سيف جعفر في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "لم أوقع لأي ناد حتى الآن. تركيزي كاملا في الوقت الحالي على مباريات الفريق، وهدفي استعادة النتائج الجيدة وتطوير مستواي".

وعن تجديد تعاقده شدد جعفر "أنا في انتظار الزمالك".

حازم فتوح وكيل اللاعبين كشف في وقت سابق موقف سيف فاروق جعفر من التجديد لـ الزمالك.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "سيف فاروق جعفر مستمر مع الزمالك وسيتم تجديد تعاقده".