مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته

يستعد فريق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بينما اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لـ FilGoal.com: "الأهلي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري وفقا لأجندة كاف خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس المقبل".

وبسؤاله عن مكان إقامة المباراة أجاب "حتى هذه اللحظة المباراة ستكون في مصر بصفة الأهلي حامل لقب دوري الأبطال".

وتابع "إذا لم يجد جديد بإسناد التنظيم لدولة مثلما حدث مع قطر من قبل، ستقام المباراة في مصر".

ويلعب الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في أغسطس المقبل في النسخة 32.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني، وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة ثماني مرات بينما خسر في نسختين فقط.

وتعرض الأهلي للخسارة في المواجهة الجزائرية الوحيدة بالسوبر الإفريقي وكانت في 2015.

وخسر الأهلي وقتها أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بالبطولة التي أقيمت وقتها في الجزائر.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ومايو 2021 وديسمبر 2021.

وحصد الأهلي آخر نسختين شارك فيهما في عام 2021 على حساب منافس مغربي.