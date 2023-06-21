قائمة الأهلي – كهربا وهاني على رأس 9 مستبعدين ضد حرس الحدود

يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد هاني عن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي خصمه حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، على ملعب الكلية الحربية.

وحسبما علم FilGoal.com يغيب كهربا ومحمد هاني من أجل الحصول على راحة.

وينضم الثنائي إلى محمود متولي الذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

ويغيب أيضا عن اللقاء كل من أيمن أشرف وبرونو سافيو ومحمد الضاوي "كريستو" وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا".

وإليكم قائمة الأهلي في مواجهة الحرس:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد فخري - محمد أفشة - أحمد القندوسي.

الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

وللأهلي ست مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر، ويبدأ الأحمر في خوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة.

بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وحال تعثره أمام الأهلي يهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.