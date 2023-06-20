خبر في الجول – محمود متولي يغيب عن لقاء الأهلي وحرس الحدود

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 22:34

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي

يغيب محمود متولي لاعب الأهلي عن لقاء فريقه المقبل ضد حرس الحدود بسبب الإصابة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن متولي لم يستطع المشاركة في مران اليوم الثلاثاء لإصابته بالتواء شديد في الكاحل تعرض له في تدريبات أمس الإثنين ما جعله يضطر لوضع قدمه في جبيرة.

وسيخضع متولي لمزيد من الفحوصات لتحديد فترة غيابه.

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وبذلك يتأكد غياب متولي عن لقاء الأهلي وحرس الحدود الذي يقام الخميس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري.

ويواجه الأهلي حرس الحدود ثم منتخب السويس الأحد المقبل في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر وللمارد الأحمر ست مباريات أقل.

أما حرس الحدود فيأتي في المركز الـ18 بـ20 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

محمود متولي الأهلي
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