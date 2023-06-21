جمهورية شبين يطالب الاتحاد المصري بتطبيق دوري المحترفين

طالب نادي جمهورية شبين من الاتحاد المصري بالوفاء بوعوده من أجل تطبيق دوري المحترفين.

وحضر 50 ناد بخطابات رسمية إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل رفض تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني. (طالع التفاصيل)

وأقر الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني الموسم المقبل من 20 فريقا للمنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز.

وأصدر النادي بيانا جاء كالآتي:

"طالب مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين برئاسة أحمد الخشن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالوفاء بوعوده من أجل تطبيق دوري المحترفين.

وقال نادي الجمهورية في بيان رسمي أن اتحاد الكرة مطالب الآن بالشفافية والوضوح والإعلان بشكل رسمي ومكتوب بالدعم المالي للأندية الصاعدة لدوري المحترفين خاصة وأن الاتحاد وعد الأندية قبل بداية الموسم بدعم مالي كبير للمساهمة في مصروفات النادي الكبرى المتوقعة في هذه المسابقة الجديدة.

وكان نادي جمهورية شبين قد نجح في الصعود لدوري المحترفين بعد موسم متميز قدم خلاله النادي نموذجا رائعا للنادي الشعبي الجماهيري ويرغب في خوض دوري المحترفين في حالة تحقق وعود اتحاد الكرة.

ويشدد نادي الجمهورية على ضرورة وفاء اتحاد الكرة بوعده السابق بسداد عشرة ملايين جنيه لكل نادي من الأندية الشعبية المشاركة في هذه البطولة الجديدة.

أما في حالة فشل اتحاد الكرة بالوفاء بوعده، فإن ذلك يعد تلاعبا مرفوضا بالأندية خاصة الأندية الشعبية التي تأهلت لدوري المحترفين، وبالتالي فإن قرار إقامة المسابقة بدون دعم حقيقي يعد ظلما كبيراً للأندية الشعبية.

أما في حالة صدور قرار من اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة الجديدة، فإن نادي الجمهورية يرفض بشكل واضح أن يكون الإلغاء بشكل مؤقت، ويطالب بأن يكون الإلغاء نهائيا وبشكل قاطع، فلا يجوز تأجيل القرار وتنفيذه في سنوات قادمة، وذلك لحفظ حق نادي الجمهورية الذي صعد بالفعل للمسابقة الجديدة.

كما يرفض نادي الجمهورية ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات الذي فاجأنا بتأكيده تأهل الأول والثاني من دوري المحترفين للدوري الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة ترقى مع أوائل مجموعات القسم الثالث، لأن ذلك يخالف قرار الاتحاد بشأن دوري المحترفين ويعد التفافا على الموقف الحالي ومحاولة لإسكات الأندية الغاضبة من تطبيق دوري المحترفين.

وبناءً عليه يطالب نادي الجمهورية اتحاد الكرة بحسم موقفه في أسرع وقت، بما يضمن حقوق الأندية.

كان نادي الجمهورية قد أوفد السيد المدير التنفيذي للنادي لحضور اجتماعات الأندية وشدد خلال الاجتماعات على المطالب السابق ذكرها في هذا البيان".

وعلم FilGoal.com أن الأندية بدأت اجتماعاتها أمس الثلاثاء في مجلس الشعب كما تم عقد مؤتمر صحفي لرفض قرار إقامة دوري المحترفين.

وتحدث FilGoal.com مع علاء سيد عضو مجلس إدارة نادي العبور أحد الأندية الرافضة لتطبيق دوري المحترفين.

وكشف علاء سيد: "سننتظر لمدة أسبوعين وإذا لم نتلق ردا من اتحاد الكرة ستقوم الأندية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لرفض دوري المحترفين".

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل لدوري المحترفين:

3 فرق هابطة من الدوري الممتاز: لم تتحدد بعد.

فريقان ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد.

4 فرق من مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

4 فرق من مجموعة الصعيد: لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

4 فرق من مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت.

3 فرق من دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم.