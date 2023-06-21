مخاطبة 50 ناد لاتحاد الكرة برفض تطبيق دوري المحترفين.. ومطالبة بجمعية عمومية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 13:48

كتب : رضا السنباطي

رفض الأندية دوري المحترفين

حضر 50 ناد بخطابات رسمية إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل رفض تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقر بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني الموسم المقبل من 20 فريقا للمنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الأندية بدأت اجتماعاتها أمس الثلاثاء في مجلس الشعب كما تم عقد مؤتمر صحفي لرفض قرار إقامة دوري المحترفين.

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وتحدث FilGoal.com مع علاء سيد عضو مجلس إدارة نادي العبور أحد الأندية الرافضة لتطبيق دوري المحترفين.

وكشف علاء سيد: "سننتظر لمدة أسبوعين وإذا لم نتلق ردا من اتحاد الكرة ستقوم الأندية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لرفض دوري المحترفين".

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل لدوري المحترفين:

3 فرق هابطة من الدوري الممتاز: لم تتحدد بعد.

فريقان ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد.

4 فرق من مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

4 فرق من مجموعة الصعيد: لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

4 فرق من مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت.

3 فرق من دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم.

الدوري المصري الدرجة الثانية دوري المحترفين
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