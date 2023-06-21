تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد الثاني لضم ماونت

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

ميسون ماونت

رفض نادي تشيلسي عرض مانشستر يونايتد لضم ماسون ماونت صانع ألعاب الفريق الأزرق.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن رفض عرض مانشستر الذي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، بواقع 45 كقيمة الصفقة و5 ملايين إضافات.

يأتي ذلك بعد أن رفض تشيلسي عرضا من مانشستر يونايتد قبل أسابيع يبلغ 40 مليون جنيه إسترلينيز

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ويتمسك تشيلسي بالحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لبيع لاعبه.

لكن تشيلسي بذلك يدخل في مخاطرة إمكانية رحيل ماونت بشكل مجاني، لأن صانع الألعاب يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل لأن تعاقده مع الأزرق ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

ماونت البالغ من العمر 24 عاما لعب مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2020.

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