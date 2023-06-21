لاعب منتخب تونس: الجماهير أثبتت أننا والجزائر شعب واحد.. وما حدث من بلماضي عيب

توجه علي العبدي لاعب منتخب تونس بالشكر إلى الجماهير التي حضر اللقاء الودي أمام الجزائر.

وتعادل منتخب تونس وديا أمام الجزائر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد عنابة بالجزائر.

وأبدى العبدي لاعب نادي استاد كاين الفرنسي، استيائه من تصرف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وقال العبدي عبر قناة الجزائرية الأولى عقب المباراة: "أشكر الجمهور التونسي والجزائري الذين تواجدوا في المباراة".

وأضاف "الجماهير أثبتت أن الشعبين التونسي والجزائري شعب واحد داخل الملعب وخارجه".

وتابع العبدي "ولكن نحب نقول لجمال بلماضي أن ما حدث منه عيب وعيب كبير أن يسب اللاعبين داخل الملعب".

قبل أن يقاطع مراسل قناة الجزائرية الأولى، حديث العبدي لعدم تواجد بلماضي في الحوار وينته الحوار على ذلك.

وكانت قد نشبت مشادة بين جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر وعلي العبدي لاعب منتخب تونس خلال الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 13 عن طريق منتصر الطالبي، قبل أن يعادل رياض محرز النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.