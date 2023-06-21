تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.. فوز الوداد وتعثر الجيش الملكي في الدوري المغربي

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

احتفالات الوداد

تأجل حسم لقب الدوري المغربي إلى الجولة الأخيرة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ونجح فريق الوداد في تحقيق الفوز على شباب السوالم الرياضي بينما تعثر الجيش الملكي بالتعادل أمام الرجاء.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، وقلص الوداد الفارق إلى نقطة واحدة بعد فوزه.

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ويتفوق الجيش الملكي على الوداد في المواجهات المباشرة، وبذلك لا بديل للوداد عن التفوق على الجيش الملكي في عدد النقاط.

واستمرت عقدة الجيش الملكي أمام الرجاء للمباراة الثامنة على التوالي دون تحقيق انتصار.

ويعود آخر انتصار للجيش الملكي على الرجاء في فبراير 2020 والتي انتهت بهدف دون مقابل.

وحسم الوداد الشوط الأول متقدما على شباب السوالم بهدف سجله أيوب العملود في الدقيقة 39.

ونجح يحيى جبران في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وقلص شباب السوالم النتيجة في الدقيقة 83 لتشتعل المباراة، ولكن نجح سامبو في حسم المباراة بهدف ثالث.

ويحل الوداد ضيفا على المغرب الفاسي صاحب المركز العاشر يوم الجمعة.

بينما الجيش المكي سيحل ضيفا على اتحاد طنجة في نفس التوقيت.

الدوري المغربي الوداد الجيش الملكي
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