تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا تشعل حسابات المجموعة التاسعة بثلاثية في السودان

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

موريتانيا أمام السودان

كرر منتخب موريتانيا فوزه على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

وكان منتخب موريتانيا قد فاز في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل أيضا على السودان.

وافتتح منتخب موريتانيا التسجيل في الدقيقة 26 بهدف عن طريق نوح محمد العبد لينتهي الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم في المغرب بتلك النتيجة.

أخبار متعلقة:
استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع الكونغو مجموعة مصر - بعد تعثر مالاوي.. غينيا تحسم تأهلها إلى أمم إفريقيا مدرب الوداد: الأهلي يمكنه الفوز ببطولة إفريقيا كل عام.. وأعجبني أداء مروان عطية مصدر من كاف لـ في الجول: حددنا الموعد النهائي لتحديد المشاركين في بطولات إفريقيا.. ووصلنا طلبات تأجيل

وبعد أقل من 10 دقائق من الشوط الثاني نجح الثنائي حسين حبيب وحمية ولد الطنجي هدفي موريتانيا في الدقيقتين 50 و56.

ورغم عدم تحقيقه سوى فوزين في التصفيات، صعد منتخب موريتانيا إلى قمة المجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط.

ويتذيل منتخب السودان جدول الترتيب برصيد 6 نقاط عقب مرور خمس جولات من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتقاسم منتخبا الكونغو الديمقراطية والجابون المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وبات لجميع فرق المجموعة فرصة في التأهل إلى أمم إفريقيا عند إقامة الجولة الختامية والمقرر لها في سبتمبر المقبل.

ويستضيف منتخب موريتانيا نظيره الجابون في الجولة الختامية، بينما يحل منتخب السودان ضيفا على الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر لها يناير المقبل.

أمم إفريقيا منتخب موريتانيا منتخب السودان
نرشح لكم
الشناوي: هذه أغلى بطولة لي.. وسبب رفض عرض النصر وقصة اشتباكي مع طبيب الهلال في ظهور الضاوي.. تعادل بين تونس والجزائر وديا تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.. فوز الوداد وتعثر الجيش الملكي في الدوري المغربي الفوز الإفريقي الثالث على التوالي ضد السامبا.. السنغال تهزم البرازيل برباعية وديا أسامواه جيان يعلن اعتزال كرة القدم "أمل" الزمالك يخسر أمام غانا الأولمبي برباعية مجموعة مصر - بعد تعثر مالاوي.. غينيا تحسم تأهلها إلى أمم إفريقيا بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل
أخر الأخبار
المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تفوق مصري في اليوم الأول من السلسلة الختامية لأفضل ثمانية ساعة | رياضات أخرى
الشناوي: كنت أريد مواجهة صنداونز.. وطلبت مرة الرحيل من الأهلي وحقيقة أزمة الحضري ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الجمع بين ثلاثية الألعاب الجماعية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بالدوري ساعة | كرة سلة
الشناوي: هذه أغلى بطولة لي.. وسبب رفض عرض النصر وقصة اشتباكي مع طبيب الهلال ساعة | الدوري المصري
في ظهور الضاوي.. تعادل بين تونس والجزائر وديا ساعة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنرسل إلى فيفا ما يثبت أن احتفال أفشة كان تحية لـ والده ساعة | الكرة المصرية
تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.. فوز الوداد وتعثر الجيش الملكي في الدوري المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي