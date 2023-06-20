تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا تشعل حسابات المجموعة التاسعة بثلاثية في السودان

كرر منتخب موريتانيا فوزه على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

وكان منتخب موريتانيا قد فاز في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل أيضا على السودان.

وافتتح منتخب موريتانيا التسجيل في الدقيقة 26 بهدف عن طريق نوح محمد العبد لينتهي الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم في المغرب بتلك النتيجة.

وبعد أقل من 10 دقائق من الشوط الثاني نجح الثنائي حسين حبيب وحمية ولد الطنجي هدفي موريتانيا في الدقيقتين 50 و56.

ورغم عدم تحقيقه سوى فوزين في التصفيات، صعد منتخب موريتانيا إلى قمة المجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط.

ويتذيل منتخب السودان جدول الترتيب برصيد 6 نقاط عقب مرور خمس جولات من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتقاسم منتخبا الكونغو الديمقراطية والجابون المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وبات لجميع فرق المجموعة فرصة في التأهل إلى أمم إفريقيا عند إقامة الجولة الختامية والمقرر لها في سبتمبر المقبل.

ويستضيف منتخب موريتانيا نظيره الجابون في الجولة الختامية، بينما يحل منتخب السودان ضيفا على الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر لها يناير المقبل.