أسامواه جيان يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أسامواه جيان قائد منتخب غانا السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

أسامواه جيان النادي : معتزل غانا

ويمتلك أسامواه جيان مسيرة كروية رائعة مع منتخب غانا وفي الملاعب الأوروبية أيضا.

وقرر جيان اعتزال كرة القدم وهو في سن 37 عاما.

وبدأ جيان مسيرته مع نادي ليبرتي الغاني، وانتقل منه إلى أودينيزي الإيطالي في 2003.

ومر على العديد من الأندية الأوروبية أبرزها سندرلاند الإنجليزي واستاد رين الفرنسي.

كما لعب مع العين الإماراتي وشنجهاي الصيني وأهلي دبي الإماراتي وقيصري سبور التركي.

ومع منتخب غانا لعب جيان 109 مباراة سجل خلالها 51 هدف.

وشارك أسامواه جيان مع منتخب غانا في كأس العالم 2010 و2014.