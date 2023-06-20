"أمل" الزمالك يخسر أمام غانا الأولمبي برباعية

تعرض فريق "الأمل" بنادي الزمالك للخسارة من منتخب غانا الأولمبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وديا.

واستضاف نادي الزمالك المباراة الودية بين فريق الأمل ومنتخب غانا الأولمبي في مقر النادي بميت عقبة.

ويتكون فريق الأمل بنادي الزمالك من لاعبين ناشئين لمواليد 2001 و2003 و2004 و2005 و2006.

ويقود فريق الأمل بنادي الزمالك، أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى و محمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للاحمال و مصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي اداريا.

وسجلت الخمسة أهداف في المباراة خلال شوطها الأول.

إذ افتتح منتخب غانا الأولمبي التسجيل في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل أمل الزمالك بعد خمس دقائق.

وسجل منتخب غانا الأولمبي ثلاثة أهداف في الدقائق 25 و41 و43.

وكان منتخب غانا الأولمبي قد تعادل أمام مصر الأولمبي بهدف لكل منهما يوم الخميس الماضي.

وتأتي تلك المباريات ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام البطولة في الفترة من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل في المغرب.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.