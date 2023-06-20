أثليتك: زيدان إقبال يغادر مانشستر يونايتد إلى هولندا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

زيدان إقبال بعد توقيع العقد مع مانشستر يونايتد

وافق مانشستر يونايتد على بيع لاعبه العراقي زيدان إقبال إلى أوتريخت الهولندي.

وحسبما ذكر الصحفي الإنجليزي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" في تقرير له اليوم الثلاثاء فإن الانتقال ستبلغ قيمته مليون يورو.

وأجرى اللاعب صاحب الـ20 عاما الكشف الطبي مساء أمس الإثنين وسيوقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات المقبلة.

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وهناك نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا سيحصل عليها يونايتد لكن لم يكشف التقرير عنها.

اللاعب العراقي يعد من مواليد مدينة مانشستر ووقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في أبريل من سنة 2021.

وشارك لأول مرة مع الفريق الأول كبديل في مواجهة يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا في السنة ذاتها.

وعلى الرغم من تواجده في قائمة يونايتد الموسم الماضي 17 مرة لكنه لم يشارك أبدا تحت إمرة المدرب الهولندي إريج تين هاج.

ويمتلك زيدان إقبال ثلاث مباريات دولية خاضها بقميص العراق.

وأنهى أوتريخت الموسم الماضي من الدوري الهولندي في المركز السابع.

زيدان إقبال مانشستر يونايتد أوتريخت
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