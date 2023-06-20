مجموعة مصر - بعد تعثر مالاوي.. غينيا تحسم تأهلها إلى أمم إفريقيا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

محمد حمدي - مصر - غينيا

حسم منتخب غينيا تأهله إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

ويأتي ذلك بعد تعثر مالاوي بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك قبل انطلاق الجولة الأخيرة من التصفيات يكون منتخب غينيا قد حسم بطاقة تأهله بجانب منتخب مصر.

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ويحتل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن كل من مالاوي وإثيوبيا.

وكان لمنتخب مالاوي فرصة في التأهل حال انتصاره على إثيوبيا إذ يرتفع رصيده إلى 7 نقاط قبل مواجهة غينيا في الجولة الختامية.

وقتها كان سيحتاج منتخب مالاوي للفوز على ملعبه أمام غينيا بفارق هدفين أو أكثر للتأهل بالمواجهات المباشرة.

وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 إلى 15 منتخبا.

وجاءت المنتخبات المتأهلة حتى الآن كالآتي:

- كوت ديفوار

- مصر

- المغرب

- الجزائر

- تونس

- السنغال

- جنوب إفريقيا

- بوركينا فاسو

- زامبيا

- نيجيريا

- غينيا الاستوائية

- غينيا بيساو

- غينيا

- كاب فيردي

- مالي

أمم إفريقيا غينيا
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