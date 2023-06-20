تذكرتي تعلن فتح الحجز لمباريات نصف نهائي كأس الرابطة

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر المباريات في مصر، عن فتح باب الحجز لمباريات نصف نهائي كأس الرابطة.

وتقام منافسات نصف نهائي كأس الرابطة يومي السبت والإثنين 24 و26 يونيو الجاري.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة المصري ضد فيوتشر يوم السبت 24 يونيو الجاري.

بينما استاد القاهرة يستضيف المواجهة الثانية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

وتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات الدور قبل النهائي لكأس الرابطة عبر موقع تذكرتي.

وتقام منافسات كأس الرابطة في نسختها الثانية.

وكان فريق فيوتشر قد حصد لقب النسخة الأولى من لقب كأس الرابطة.

وكان المصري قد تأهل بالفوز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل.

بينما فيوتشر تغلب على حرس الحدود بهدف دون مقابل.

وحسم الاتحاد السكندري تأهله بالفوز على إنبي ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما خطف سيراميكا كليوباترا بطاقة تأهله بعد الفوز على البنك الأهلي بركلات الترجيح.