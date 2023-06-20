أثليتك: مانشستر سيتي يقدم عرضه لـ تشيلسي لضم كوفاسيتش
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 18:17
كتب : FilGoal
قدم مانشستر سيتي عرضه الرسمي إلى تشيلسي من أجل ضم لاعبه ماتيو كوفاسيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ماتيو كوفاسيتش
النادي : تشيلسي
وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن عرض سيتي لضم اللاعب الكرواتي بلغت قيمته 25 مليون جنيه إسترليني.
وكانت الشبكة الأمريكية كشفت قبل عدة أسابيع عن سماح تشيلسي للتحدث مع كوفاسيتش وبالفعل توصل الطرفين لاتفاق حول تفاصيل التعاقد الشخصية مع اللاعب.
وينتهي تعاقد كوفاسيتش مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.
وارتدى صاحب الـ29 عاما قميص تشيلسي 221 مرة منذ انضمامه إليه قادما من ريال مدريد معارا في 2018 قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي مقابل 45 مليون يورو.
وتوج كوفاسيتش مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
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