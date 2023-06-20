خبر في الجول - الزمالك يريد إعادة أوجي مايو محترف السلة.. ولكن

يريد الزمالك استعادة خدمات أوجي مايو المحترف الأمريكي لكرة السلة مجددا للموسم المقبل، ولكن اللاعب يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل بدء أي تفاوض.

حسبما علم FilGoal.com فإن رغبة إدارة كرة السلة في الزمالك حتى الآن، هي استعادة خدمات أوجي ماو للموسم المقبل، ويأتي ذلك رغم تقديم اللاعب لشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

أوجي مايو يستحق راتب شهرين متأخرين لدى الزمالك لم يحصل عليهما، ما دفع اللاعب لتقديم شكوى للاتحاد الدولي قبل أيام للحصول على مستحقاته.

نادي الزمالك تواصل مع اللاعب وعرض دفع راتب شهر واحد خلال أسبوع، على أن يدبر باقي المبلغ في وقت لاحق.

الأمر الذي رحب به اللاعب، لكن بشرط الحصول على المبلغ في تاريخ أقصاه يوم 23 يونيو الجاري، ورهن سحب شكواه بالحصول على راتبه.

من جهة أخرى، لا يمانع أوجي مايو فكرة العودة للزمالك، بل أنه يفضل بالفعل العودة للدوري المصري والعيش في مصر، لكنه يشترط أولا الحصول على مستحقاته قبل بدء التفاوض.

آخر جلسة تفاوضية بين الزمالك وأوجي مايو كانت بعد نهاية الموسم الماضي، وقبل انتقاله إلى الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي.

وقتها عرض الزمالك مبلغ 180 ألف دولار، قبل أن يرفعها إلى 220 ألف دولار في الموسم، بحين يريد اللاعب الحصول على مبلغ 240 ألف دولار كنفس قيمة راتبه في الموسم الماضي، لكنه رفض مناقشة فكرة تقليل راتبه، لحين الحصول على مستحقاته أولا.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

وانتهى موسم مايو مع الزمالك في أبريل الماضي.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وكانت آخر محطات مايو في نادي الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي بعد انتهاء الدوري المصري.