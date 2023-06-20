المدير الرياضي لأم صلال يكشف حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع الشحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

الأهلي - حسين الشحات

نفى علي أمين المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري اهتمام فريقه بالتعاقد مع حسين الشحات لاعب الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وكانت صحيفة العرب القطرية قد شددت على أن نادي أم صلال قد دخل في مفاوضات مكثفة مع الشحات لضمه بشكل مجاني.

وقال أمين عبر قناة LTC: "لم نتحدث نهائيا عن التعاقد مع حسين الشحات والأمر بالكامل كان عبارة عن عروض من أكثر من وكيل، هو مكسب لأي فريق ولككنا نبحث عن احتياجاتنا ولذلك لم يكن الشحات ضمن الأسماء المطروحة لضمه هو أو محمد مجدي أفشة".

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وتابع "في نفس مركز الشحات تعاقدنا بالفعل مع لاعب من الدوري البرتغالي كما أننا اقتربنا من التعاقد مع صانع ألعاب هولندي".

وينتهي تعاقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الشحات لديه عروض من السعودية وقطر والإمارات.(من هنا)

وكان أم صلال قد تعاقد مع باتريس كارتيرون ليصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وأشار التقرير إلى أن أم صلال يستهدف إتمام كافة صفقاته قبل معسكسر الفريق في تركيا.

ويبدأ أم صلال إعداده للموسم المقبل يوم 21 من شهر يونيو الجاري تحت قيادة كارتيرون وحتى 1 يوليو المقبل.

ويتواجد الشحات في الوقت الحالي رفقة منتخب مصر الذي سيواجه جنوب السودان مساء اليوم الأحد في مباراة ودية.

وخاض حسين الشحات 30 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 17 هدفا بتسجيل سبعة وصناعة عشرة آخرين.

وتوج الشحات منذ أيام رفقة الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في مسيرته والحادية عشر في تاريخ النادي.

ويلعب اللاعب رفقة الأهلي منذ يناير 2019 قادما من العين الإماراتي.

وساهم حسين الشحات بصناعة هدفي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد عندما تغلب الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي اللقب بعد تعادله في المغرب بهدف لكل منهما.

حسين الشحات الأهلي أم صلال
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