في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 13:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - حسين الشحات

لا يزال موقف تجديد حسين الشحات مع الأهلي غامضا قبل أيام قليلة من نهاية الموسم الجاري.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويتواجد اللاعب حاليا رفقة منتخب مصر في التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أنه لا يزال هناك اختلاف بين مسؤولي النادي الأهلي وحسين الشحات مما تسبب في عدم التجديد حتى الآن.

أخبار متعلقة:
توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته شريف: كنا واثقين من التتويج أمام الوداد.. ولم تحدث مفاوضات تجديد مع الأهلي حتى الآن منافس الأهلي - رئيس الجزائر يكرم اتحاد العاصمة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو

ويطالب حسين الشحات بإلغاء بند نسبة المشاركة خلال العقد الجديد وهو ما يرفضه الأهلي حتى الآن.

ويرى اللاعب أن التنافس في مركزه والتعاقد مع لاعبين أجانب في الثلث الهجومي يدفعه في بعض الأحيان للجلوس على دكة البدلاء وهو ما يتسبب في النهاية لخصم نسبة من تعاقده.

وينتظر حسين الشحات موقف الأهلي النهائي خاصة بعد ارتضاه بعقد أقل من الناحية المادية مقارنة بما كان يتقاضاه في العين الإماراتي وذلك بسبب رغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء.

كما شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة بتلقي اللاعب لأكثر من عرض من الأندية الخليجية.

وعلم FilGoal.com أن الشحات يمتلك ثلاثة عروض سعودية أحدهم بعرض مادي ضخم.

وتأتي العروض السعودية الثلاثة بجانب عرضين من الدوري القطري وعرض آخر من الدوري الإماراتي.

وخاض حسين الشحات 30 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 17 هدفا بتسجيل سبعة وصناعة عشرة آخرين.

وتوج الشحات منذ أيام رفقة الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في مسيرته والحادية عشر في تاريخ النادي.

ويلعب اللاعب رفقة الأهلي منذ يناير 2019 قادما من العين الإماراتي.

وساهم حسين الشحات بصناعة هدفي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد عندما تغلب الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي اللقب بعد تعادله في المغرب بهدف لكل منهما.

الدوري المصري الأهلي حسين الشحات عرض سعودي
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر اجتماع لـ رؤوساء الفرق الشعبية.. وجلسة مع رابطة الأندية الأسبوع المقبل الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش 12 دقيقة | كرة يد
حسن شحاتة في ضيافة معتز الدمرداش والحديث عن صلاح ومنتخب مصر ومانويل جوزيه 54 دقيقة | الكرة المصرية
خلفا لـ هيتينجا.. أياكس يعلن مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
شركة ماكرو جروب: رعاية أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد برلين مجرد بداية ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام.. وموعد تقديمه 2 ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما 3 ساعة | الدوري المصري
توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 4 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا