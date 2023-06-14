في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي

لا يزال موقف تجديد حسين الشحات مع الأهلي غامضا قبل أيام قليلة من نهاية الموسم الجاري.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويتواجد اللاعب حاليا رفقة منتخب مصر في التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أنه لا يزال هناك اختلاف بين مسؤولي النادي الأهلي وحسين الشحات مما تسبب في عدم التجديد حتى الآن.

ويطالب حسين الشحات بإلغاء بند نسبة المشاركة خلال العقد الجديد وهو ما يرفضه الأهلي حتى الآن.

ويرى اللاعب أن التنافس في مركزه والتعاقد مع لاعبين أجانب في الثلث الهجومي يدفعه في بعض الأحيان للجلوس على دكة البدلاء وهو ما يتسبب في النهاية لخصم نسبة من تعاقده.

وينتظر حسين الشحات موقف الأهلي النهائي خاصة بعد ارتضاه بعقد أقل من الناحية المادية مقارنة بما كان يتقاضاه في العين الإماراتي وذلك بسبب رغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء.

كما شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة بتلقي اللاعب لأكثر من عرض من الأندية الخليجية.

وعلم FilGoal.com أن الشحات يمتلك ثلاثة عروض سعودية أحدهم بعرض مادي ضخم.

وتأتي العروض السعودية الثلاثة بجانب عرضين من الدوري القطري وعرض آخر من الدوري الإماراتي.

وخاض حسين الشحات 30 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 17 هدفا بتسجيل سبعة وصناعة عشرة آخرين.

وتوج الشحات منذ أيام رفقة الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في مسيرته والحادية عشر في تاريخ النادي.

ويلعب اللاعب رفقة الأهلي منذ يناير 2019 قادما من العين الإماراتي.

وساهم حسين الشحات بصناعة هدفي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد عندما تغلب الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي اللقب بعد تعادله في المغرب بهدف لكل منهما.