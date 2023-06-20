مصدر من كاف لـ في الجول: بنين تتجه للاعتذار عن عدم استضافة الجمعية العمومية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اقتراب بنين من الاعتذار عن عدم استضافة الجمعية العمومية للاتحاد.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية يوم 13 يوليو المقبل في أحد فنادق بنين.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بنين تتجه للاعتذار عن عدم استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي المقرر إقامتها يوم 13 يوليو وذلك بسبب عدم جاهزية الفندق الذي من المفترض أن يستضيفها".

وواصل "من المقرر أيضا أن تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2026 في اليوم التالي عقب الجمعية العمومية".

وأضاف "كاف يعمل حاليا على إيجاد بديل لبنين تحسبا إعلانها الاعتذار بشكل رسمي وهناك 4 مرشحين لاستضافة الحدث وهم كينيا وكوت ديفوار والسنغال والمغرب والإعلان سيكون فور تحديد بنين لموقفها النهائي".

وعلم FilGoal.com أن الجمعية العمومية من المفترض أن يعلن خلالها مواعيد انطلاق بطولات إفريقيا في الموسم الجديد وتفاصيل كأس السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد في المباراة النهائية، بينما توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية على حساب يونج أفريكانز.