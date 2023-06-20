مصدر من كاف لـ في الجول: حددنا الموعد النهائي لتحديد المشاركين في بطولات إفريقيا.. ووصلنا طلبات تأجيل

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 13:21

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تقديم لجنة المسابقات بالاتحاد خطابا للاتحادات المحلية لتحديد موعد إرسال الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية.

وحددت لجنة المسابقات موعد أقصاه 30 يونيو للاتحادات لإرسال أسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لجنة المسابقات أخطرت الاتحادات المحلية اليوم الثلاثاء بتحديد يوم 30 يونيو المقبل موعدا نهائيا لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".

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وتابع ": "تلقينا اتصالات من بعض الاتحادات المحلية تطالب بالسماح بتأخير إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا لمنتصف أو آخر يوليو على رأسها الاتحاد الليبي لأن الدوري هناك لا يزال في مرحلة التتويج، والاتحاد المصري لم يوضح موقفه حتى الآن وسيتم عرض جميع طلبات السماح المقدمة على لجنة المسابقات لمناقشة موقفهم".

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري بنهاية شهر يوليو المقبل حسب تأكيدات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وعامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات بالدوري المصري.

وتنص لائحة الدوري المصري على تحديد المتأهلين للبطولات القارية طبقا لجدول الدور الأول في حال طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية المشاركين قبل إنهاء الدوري.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية، بينما يحمل اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
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