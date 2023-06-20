هداف الدوري الألماني.. تشيلسي يتعاقد مع كريستوفر نكونكو

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج الألماني.

وأشار تشيلسي إلى أن اللاعب الفرنسي قد وقع على عقد لمدة 6 مواسم مقبلين.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت تشيلسي 60 مليون يورو.

نكونكو هو أول صفقات تشيلسي المعلنة للموسم الجديد ومن المتوقع أن يتعاقد النادي مع أكثر من لاعب آخر.

ويلعب نكونكو مع لايبزج منذ عام 2019 بعد انتقاله للفريق قادما من باريس سان جيرمان.

صاحب الـ 25 عاما لعب مع لايبزج 172 مباراة خلال 4 مواسم وتمكن من تسجيل 70 هدفا وصناعة 56 آخرين.

وخلال موسمه الأخير مع لايبزج سجل نكونكو 23 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة.

وتوج نكونكو مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا مرتين كما حصل على جائزة أفضل لاعب الدوري الألماني في الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

ويملك نكونكو 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول ولم يسجل أي هدف خلالهم ولكن تمكن من صنع هدفين.