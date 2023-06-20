هداف الدوري الألماني.. تشيلسي يتعاقد مع كريستوفر نكونكو
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 12:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج الألماني.
كريستوفر نكونكو
النادي : لايبزج
وأشار تشيلسي إلى أن اللاعب الفرنسي قد وقع على عقد لمدة 6 مواسم مقبلين.
Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023
وفقا لفابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت تشيلسي 60 مليون يورو.
نكونكو هو أول صفقات تشيلسي المعلنة للموسم الجديد ومن المتوقع أن يتعاقد النادي مع أكثر من لاعب آخر.
ويلعب نكونكو مع لايبزج منذ عام 2019 بعد انتقاله للفريق قادما من باريس سان جيرمان.
صاحب الـ 25 عاما لعب مع لايبزج 172 مباراة خلال 4 مواسم وتمكن من تسجيل 70 هدفا وصناعة 56 آخرين.
وخلال موسمه الأخير مع لايبزج سجل نكونكو 23 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة.
وتوج نكونكو مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا مرتين كما حصل على جائزة أفضل لاعب الدوري الألماني في الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.
ويملك نكونكو 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول ولم يسجل أي هدف خلالهم ولكن تمكن من صنع هدفين.