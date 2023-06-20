مطالب جيرارد قد تبعده عن الاتفاق السعودي.. وانتظار رده النهائي

يبدو أن الإنجليزي ستيفن جيرارد لن يتولى تدريب الاتفاق السعودي رغم أنه زار النادي قبل أيام وجلس على طاولة المفاوضات مع إدارة الاتفاق.

وكان جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا قد زار السعودية الاثنين الماضي تمهيدا لتدريب الاتفاق السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جيرارد طلب ضم 7 مساعدين أجانب لطاقمه الفني، وهو أحد أسباب الخلاف بين الطرفين، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

وأضاف التقرير أن النادي منح جيرارد مهلة أخيرة للرد بشكل نهائي، وينتظر حسم مصير مدرب الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وتتحرك إدارة نادي الاتفاق في خطوات استباقية نحو التفاوض مع مدرب فرنسي لقيادة الفريق الموسم المقبل، تحسبا لعدم إتمام التعاقد مع جيرارد، حسب التقرير.

الأسبوع الماضي، أوضحت الجريدة نفسها أن جيرارد طلب من إدارة نادي الاتفاق أن يتولى مهمة اختيار اللاعبين الأجانب للفريق في حال تدريب الاتفاق في الموسم المقبل.

وزار جيرارد نادي الاتفاق يوم الاثنين في جولة استشكافية لمرافق النادي والملعب الجديد برفقة معاذ العوهلي المدير التنفيذي للنادي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي، حسب التقرير.

🎥 ستيفن جيرارد المدرب الإنجليزي يغادر مقر إقامته في #الدمام pic.twitter.com/xm1nQCloJF — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 12, 2023

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين إدارة الاتفاق والمدرب الإنجليزي وصلت لمرحلة متقدمة، حيث تم التفاهم على الجانب المالي المتضمن عقد المدرب.

واشار التقرير إلى أن إدارة الاتفاق رصدت 9 ملايين يورو لمدة موسمين لجيرارد، على أن يكون نجم ليفربول السابق مسؤولا عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وانضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بشكل رسمي إلى اتحاد جدة الأسبوع قبل الماضي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.

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