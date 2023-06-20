دياب: إنهاء الدوري في يوليو لم يحدث منذ سنوات.. وموعد الموسم الجديد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن موعد بداية الدوري في الموسم المقبل.

وينتهي دوري الموسم الحالي في نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "نتحدث منذ فترة عن المشكلات والمعوقات التي تواجه الفرق الجماهيرية وكان الاجتماع مع مجالس إدارات الأندية مثمر ووضعنا النقاط التي سنسير عليها ويوم الأحد المقبل سنجتمع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الشركة الراعية لطرح الأفكار لإعادة هيكلة الفرق الجماهيرية".

واستمر "الكرة صناعة وستكون كذلك عندما تنفصل عن النادي وتتحول إلى شركة لأنه لا يمكن أن تتواجد كرة القدم مع عدد كبير من الرياضات الأخرى وتحويلها لشركات لها مواردها الخاصة سيضمن استقرارها المالي بشكل كبير وسيحول باقي موارد النادي العادية إلى الصرف على باقي الألعاب مثل اشتراكات الأعضاء مثلا والي لن تصرف حينها على كرة القدم".

وتابع "القانون يسمح لتحويل الأندية إلى شركات ولكن نحتاج أن يكون هذا هو الهدف الأساسي وكان ذلك من ضمن إيجابيات الاجتماع ولو تمكنت الأندية الجماهيرية من التحول إلى شركات مع تواجد الأندية الخاصة سيجعل دورينا ذو قيمة".

وأجرى دياب اجتماعا مع مجالس إدارات الأندية الشعبية صباح اليوم لبحث كيفية إيجاد حلول لحل مشكلاتها وتطويرها ماليا.

واستمر "هذا الموسم هو الثاني لنا كرابطة الأندية ومنذ تولينا المسؤولية قلنا إننا نحتاج إلى ثلاث مواسم لنتمكن من ضبط مواعيد الدوري، وإنهاء الدوري في شهر يوليو لم يحدث منذ سنوات وانتظام المباريات في تحسن كبير وستتمكن الفرق من العمل خلال فترة الانتقالات في نفس التوقيت مع باقي العالم"

وكشف "بداية الدوري الجديد ستكون في شهر سبتمبر المقبل عقب التوقف الدولي وسيسمح ذلك للاعبين بالحصول على فترى راحة مناسبة وسنحاول إنهاء الموسم بشكل مبكر أكثر من الموسم الحالي وسنحاول إصلاح السلبيات التي حدثت في الموسم الحالي وتطوير الدوري للوصول إلى الشكل الأمثل".

وشدد "نظام الدوري في الموسم المقبل لن يتغير عن النظام الحالي ولا يجب أن نغير شكل المسابقة ولكننا نبحث عن كيفية تطويرها".

وأضاف "لا نفكر حاليا في تقليل عدد فرق الدوري لأننا نتحسن حاليا ونبح عن البناء على ذلك الوضع ونتفادى السلبيات وسننتظر إلى وضوح شكل الدرجات الأدنى قبل التفكير في تغيير شكل الموسم المقبل".

وأكمل "الموسم المقبل سيكون هناك الكثير من البطولات بجانب الدوري وسنبدأ العمل على جدول الدوري عقب معرفتنا بجدول تلك المسابقات بصفة نهائية وسنعمل أيضا على المستجدات التي ستحدث على مدار الموسم".

وأردف "سنحاول إيجاد راعي للموسم الجديد وسيتم الإعلان عن الكثير من الأشياء الي تخصل الموسم المقبل قبل نهاية الحالي".

وأتم "وجود تعارض في وجودي في مجالس إدارات فيوتشر وزد ورابطة الأندية؟ مجالس الإدارات معلنة ومتواجدة في اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وقولا واحدا أنا لست عضوا في مجلس إدارة أي نادي".