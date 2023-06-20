في الجول يكشف قصة عروض زيزو الأجنبية.. وموقف الزمالك
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 00:14
كتب : FilGoal
كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عن عدة عروض وصلته في الآونة الأخيرة للرحيل عن القلعة البيضاء.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "زيزو تلقى عرضين حتى الآن من الدوري التركي. أحدهما من أضنة سبور والآخر من أحد الفرق الثلاثة الأوائل".
وأضاف "اللاعب أمامه عروض أخرى من السعودية والإمارات وقطر".
وأوضح "موقف زيزو واضح، فهو يحترم تعاقده مع الزمالك، والنادي هو صاحب القرار".
من جانبه رد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على هذه الأنباء.
وقال السيد في تصريحاته لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم تصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع زيزو".
وأوضح "إذا وصلت هذه العروض، فليس لدينا أي نية لبيع اللاعب هذا الصيف".
ويمتد عقد زيزو مع نادي الزمالك بعد تجديده الأخير حتى صيف 2025، ويبقى فيه عامين.
وتوج زيزو مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرتين على التوالي في 2020-2021 و2021-2022.
كما فاز بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي.