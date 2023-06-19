خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات عودة بنشرقي
الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:17
كتب : أحمد شوقي صلاح
بدأ الزمالك مفاوضاته لاستعادة نجمه المغربي السابق أشرف بنشرقي لاعب الجزيرة الإماراتي.
أشرف بنشرقي
النادي : الجزيرة
وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد بدأ في التواصل مع نادي الجزيرة الإماراتي، استثمارا لعلاقة التوأمة بين الطرفين.
ويسعى الزمالك لضمه بصورة نهائية، وإن لم يكن ذلك متاحا سيحاول استعارته لمدة موسم.
ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.
وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.
كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.
ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.
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