﻿خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات عودة بنشرقي

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

بدأ الزمالك مفاوضاته لاستعادة نجمه المغربي السابق أشرف بنشرقي لاعب الجزيرة الإماراتي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد بدأ في التواصل مع نادي الجزيرة الإماراتي، استثمارا لعلاقة التوأمة بين الطرفين.

ويسعى الزمالك لضمه بصورة نهائية، وإن لم يكن ذلك متاحا سيحاول استعارته لمدة موسم.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: الزمالك يطلب استعارة عمر السومة محمود حمادة يجيب على سؤال الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك عضو مجلس الاتحاد يكشف موقف ناديه من بيع هشام صلاح لـ الزمالك غنام محمد: أتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا.. وسمعت فقط عن اهتمام الزمالك

ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

أشرف بنشرقي الزمالك الجزيرة الإماراتي
نرشح لكم
خبر في الجول - عامر عامر يقرر الرحيل عن سيراميكا كليوباترا مران الأهلي - انتظام الشناوي وعبد المنعم وحمدي.. وراحة لـ سداسي المنتخب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يوضح لـ في الجول تفاصيل خطة دعم الأندية الشعبية اجتماع في مجلس النواب مع رؤساء الأندية الشعبية تفويض رؤوساء الأندية الجماهيرية لـ أحمد دياب للتنسيق مع الجهات المسؤولة أول مباراة بعد التتويج بـ إفريقيا.. تذكرتي تعلن فتح الحجز لمواجهة الأهلي ضد حرس الحدود عامر حسين: قائمة الفرق الموسم المقبل 30 لاعبا.. وطريقة التأهل إلى الدوري الممتاز محمود حمادة يجيب على سؤال الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك
أخر الأخبار
"لا شهود وسنرى قرار فيفا".. كيروش يكشف سبب إلغاء مباراة قطر ونيوزيلندا دقيقة | الوطن العربي
﻿خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات عودة بنشرقي 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي: الزمالك يطلب استعارة عمر السومة 18 دقيقة | الكرة المصرية
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟ 25 دقيقة | كويز في الجول
مدرب بلجيكا يكشف أسباب خروج كورتوا من معسكر المنتخب: أنا مصدوم 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عامر عامر يقرر الرحيل عن سيراميكا كليوباترا 37 دقيقة | ميركاتو
رونالدو: رحلتي مع البرتغال لن تنتهي قريبا ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - انتظام الشناوي وعبد المنعم وحمدي.. وراحة لـ سداسي المنتخب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 4 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا