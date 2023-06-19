مدرب بلجيكا يكشف أسباب خروج كورتوا من معسكر المنتخب: أنا مصدوم

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

كشف دومينيكو توديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن أسباب خروج تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب من قائمة الفريق التي ستواجه إستونيا.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

بلجيكا

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة إستونيا غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال توديسكو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قررنا سويا في المنتخب أن يكون القائد هو روميلو لوكاكو ضد النمسا وكورتوا غدا ضد إستونيا وكان الأمر مقبولا من الجميع ولكن عقب المباراة أخبرني كورتوا إنه يريد الحديث معي وقال إنه يريد الخروج من المعسكر لأنه يشعر بالإحباط وشعر بالإهانة".

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"من البداية حاولت أن له التقدير الذي يستحقه وفي عيني أراه الحارس الأفضل في العالم وأحبه كحارس مرمى ولكن أيضا كإنسان أنا مصدوم".

وأصبح كيفن دي بروين هو القائد الأول لمنتخب بلجيكا ويليه كورتوا ورويملو لوكاكو في الترتيب.

حارس مرمى ريال مدريد يلعب مع منتخب بلجيكا منذ عام 2011 وخاض بقميصه 102 مباراة دولية وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا توديسكو
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