تشكيل إنجلترا - أرنولد يستمر في وسط الملعب بالرقم 10 أمام مقدونيا

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

أرنولد مع منتخب إنجلترا

استمر جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ إنجلترا في الدفع بـ ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول في وسط الملعب للمباراة الثانية على التوالي.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويشارك أرنولد في وسط الملعب بعدما لعب المباراة الماضية أمام مالطا والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة برباعية دون رد.

أخبار متعلقة:
ESPN: الحكم بسجن كوينسي بروميس 18 شهرا زوجة سيرخيو ريكو تعلن استفاقته من الغيبوبة برشلونة يضم موهبة السنغال

وحصل أرنولد على القميص رقم 10 في منتخب إنجلترا.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – ديكلان رايس – جوردان هيندرسون

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – ماركوس راشفورد

منتخب إنجلترا يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن إيطاليا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

إنجلترا أرنولد
نرشح لكم
غرابة: سنخوض وديات قوية خلال الفترة المقبلة.. ولا نعلم إذا كانت عينة محمد هلال إيجابية عامر حسين: نراسل منتخبات قوية لمواجهتها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية غنام محمد: أتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا.. وسمعت فقط عن اهتمام الزمالك هشام صلاح: فيتوريا يجعلني أطور من نفسي.. وهذه حقيقة العروض مصطفى فتحي: فيتوريا يساعدنا على الظهور بشكل مميز.. وهذا موقفي مع بيراميدز مؤتمر فيتوريا: الفوز أعطى الثقة للعناصر الجديدة.. ونعطي إشارة لكل لاعب في مصر الانتصار السابع على التوالي مع فيتوريا.. مصر تفوز على جنوب السودان وديا بثلاثية الهدف الدولي الأول منذ 1312 يوما.. كهربا يضيف الثاني لـ مصر في جنوب السودان
أخر الأخبار
تقرير: أنشيلوتي سيتولى تدريب البرازيل في 2024 6 دقيقة | أمريكا
تشكيل إنجلترا - أرنولد يستمر في وسط الملعب بالرقم 10 أمام مقدونيا 7 دقيقة | منتخب مصر
تحقيق في الجول - 10 أيام لتغيير الواقع.. حتى يتحرر اللاعبون البسطاء من تهديد "المعاش المبكر" 53 دقيقة | تحقيق في الجول
ESPN: الحكم بسجن كوينسي بروميس 18 شهرا ساعة | الكرة الأوروبية
زوجة سيرخيو ريكو تعلن استفاقته من الغيبوبة ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يضم موهبة السنغال 2 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يوضح لـ في الجول تفاصيل خطة دعم الأندية الشعبية 2 ساعة | الكرة المصرية
الفريق الرابع في مسيرته.. أندوني إراولا يتولى تدريب بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 2 عبد الحفيظ يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي.. وتعليق ساخر على احتمال مواجهة سيتي 3 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 4 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر