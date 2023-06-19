تشكيل إنجلترا - أرنولد يستمر في وسط الملعب بالرقم 10 أمام مقدونيا

استمر جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ إنجلترا في الدفع بـ ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول في وسط الملعب للمباراة الثانية على التوالي.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويشارك أرنولد في وسط الملعب بعدما لعب المباراة الماضية أمام مالطا والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة برباعية دون رد.

وحصل أرنولد على القميص رقم 10 في منتخب إنجلترا.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – ديكلان رايس – جوردان هيندرسون

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – ماركوس راشفورد

منتخب إنجلترا يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن إيطاليا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.