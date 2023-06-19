الفريق الرابع في مسيرته.. أندوني إراولا يتولى تدريب بورنموث

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

أندوني إراولا مدرب بورنموث الجديد

أعلن نادي بورنموث تعيين الإسباني أندوني إراولا كمدرب جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

ووقع إراولا على عقد لمدة موسمين مع بورنموث.

ويأتي إراولا خلفا لجاري أونيل الذي قاد الفريق في الموسم الماضي والذي تم إقالته صباح اليوم.

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صاحب الـ 40 عاما هو المدرب السابق لرايو فايكانو والذي قاد الفريق في الموسم الماضي لإنهاء الدوري الإسباني بالمركز الـ 11 وقدم أداء جيد وكان قريبا من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

بورنموث سيكون هو الفريق الرابع الذي يقوده إراولا خلال مسيرته التدريبية، بعد قيادة أيك لارناكا اليوناني وميرانديس الإسباني قبل فايكانو.

وأنهى بورنموث الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بالمركز الـ 15 وتمكن من تفادي مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

وصعد بورنموث للدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية الموسم الماضي وتمكن من الاستمرار برفقة جميع الصاعدين خلال الموسم الماضي.

أندوني إراولا بورنموث رايو فايكانو
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