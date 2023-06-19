رئيس سيتي: تحقيق الثلاثية أصعب شيء يمكن أن تصل إليه في عالم كرة القدم

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

احتفالات مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

وصف خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي أن تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا أحد أصعب الأمور في عالم كرة القدم بشكل عام.

الفريق السماوي سطر اسمه بأحرف من ذهب حين توج بالثلاثية التاريخية لموسم 2022/23.

وقال المبارك في تصريحات لموقع ناديه: "الثلاثية تم تحقيقها مرة واحدة في إنجلترا، وذلك لأنها أصعب شيء يمكن أن تصل إليه في عالم كرة القدم".

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وأضاف "أن تفوز بأصعب دوري في العالم، الدوري الإنجليزي، وتفوز بأصعب بطولة في عالم الرياضات بشكل عام من وجهة نظري، دوري أبطال أوروبا، مع الفوز ببطولة الكأس، بطولة كأس تاريخية مثل كأس الاتحاد الإنجليزي، هذا شيء مذهل لهذا لم يحدث منذ سوى مرة واحدة، منذ 24 عاما".

وتابع "لقد نجحنا في تحقيق ذلك، حققنا ذلك في بطولة دوري قوي أمام 19 ناديا، المنافسة الأقوى في العالم".

وأكمل "وفي دوري أبطال أوروبا قمنا بالأمر نفسه، هزمنا حامل اللقب ريال مدريد، وتفوقنا على فريق رائع في النهائي وهو إنتر، لم يكن طريقنا نحو النهائي سهلا".

ووصل سيتي إلى البطولة رقم 14 تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وحصد سيتي لقب الدوري في 5 من الـ6 مواسم الأخيرة.

وواصل رئيس سيتي "لأن المستقبل هو المستقبل والأرقام هي الأرقام، كما نفعل كل عام، نواصل بناء هذا الإرث المذهل بطموحات جديدة، وأرقام جديدة، وتناسق جديد".

واستمر "أنت تنظر للموسم المقبل وتقول ماذا ينتظرنا هذا الصيف، أمامنا مباراة الدرع الخيرية والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".

وأتم "لأول مرة، سنلعب في كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ونحن نريد الفوز بهما وإضافتهما إلى تاريخ هذا النادي العظيم، إلى إرث هذا النادي العظيم".

سيلعب سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس القادم، على أن يشارك في مونديال الأندية بالسعودية ديسمبر المقبل.

مانشستر سيتي خلدون المبارك
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