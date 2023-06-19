منتخب بلجيكا لـ في الجول: غياب كورتوا عن مواجهة إستونيا

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 16:29

كتب : حسام أحمد

تيبو كورتوا - بلجيكا - كندا

يغيب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا عن مواجهة إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

بلجيكا

ويحل منتخب بلجيكا ضيفا على إستونيا في العاشرة إلا ربع من مساء غدا الثلاثاء.

وقال ستيفان فان لوك المتحدث الإعلامي لمنتخب بلجيكا لـ FilGoal.com: "كورتوا يغيب عن مباراة بلجيكا ضد إستونيا".

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وأوضح "كورتوا لا يعاني من إصابة".

واختتم تصريحاته "المدير الفني سيوضح الأمر خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة".

وخاض منتخب بلجيكا مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 ويتواجد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويقع منتخب بلجيكا رفقة منتخبات النمسا والسويد وإستونيا وأذربيجان ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى أمم أوروبا.

وتعادل منتخب بلجيكا أمام النمسا بهدف لكل منهما يوم السبت الماضي.

ويتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما منتخب إستونيا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

بلجيكا أمم أوروبا كورتوا
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