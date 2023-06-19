تفويض رؤوساء الأندية الجماهيرية لـ أحمد دياب للتنسيق مع الجهات المسؤولة

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

أحمد دياب مع رؤوساء الأندية الجماهيرية

قرر رؤوساء الأندية الجماهيرية تفويض أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للتنسيق مع الجهات المسؤولة في التحديات التي تواجههم.

وعقد رؤوساء أندية المصري والاتحاد والإسماعيلي وأسوان وغزل المحلة اجتماعا مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة التحديات التي تواجه هذه الأندية من أجل تعظيم مواردها.

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وحضر الاجتماع كل من كامل أبو علي رئيس المصري ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد وأبو بكر الحديدي رئيس الإسماعيلي والشافعي صالح رئيس أسوان وأسامة خليل رئيس غزل المحلة.

وانتهى الاجتماع بتحديد موعد للقاء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الشركة الراعية خلال الاسبوع الحالي.

ويتساوى فريقا الاتحاد والمصري بـ 41 نقطة في المركزين السابع والثامن.

بينما الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

ويتساوى فريقا أسوان وغزل المحلة برصيد 32 نقطة لكل منهما في المركزين الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب.

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