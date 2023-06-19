أول مباراة بعد التتويج بـ إفريقيا.. تذكرتي تعلن فتح الحجز لمواجهة الأهلي ضد حرس الحدود

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 12:45

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر المباريات في مصر، عن فتح باب الحجز لمواجهة حرس الحدود أمام الأهلي.

ويستعد الأهلي لاستئناف نشاطه المحلي بمواجهة حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الدوري.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

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ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

وللأهلي ست مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر، ويبدأ الأحمر في خوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة.

بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وحال تعثره أمام الأهلي يهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 22 يونيو الجاري 2023.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري المصري الأهلي حرس الحدود
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