تنس طاولة - بتروجت يدعم صفوفه بـ فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

فرح عبد العزيز - تنس طاولة

دعم نادي بتروجت فريق سيدات تنس الطاولة بضم فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك ومنتخب مصر.

وتأتي صفقة ضم فرح عبد العزيز في عملية انتقال حر بعد انتهاء تعاقدها مع الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة بتروجت تعاقده مع لاعبة الزمالك السابقة لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويستهدف بتروجت المنافسة على لقب الدوري المصري.

حصلت فرح عبد العزيز على عدد من البطولات المحلية والقارية.

وشاركت فرح عبد العزيز في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وحصدت سيدات بتروجت على المركز الثاني في بطولة الدوري بالموسم المنقضي.

وحقق بتروجت لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد اعتذار ناديي الأهلي والزمالك.

وأقيمت بطولة إفريقيا الأخيرة في نيروبي عاصمة كينيا في شهر مايو الماضي.

تنس طاولة فرح عبد العزيز بتروجت الزمالك
نرشح لكم
تنس - ميار شريف تحقق إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع تنس - ميار شريف تتوج ببطولة فالنسيا.. وتصنيف تاريخي مرتقب سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنضم لاعبا من ثنائي سبورتنج على الأقل اسكواش - بمشاركة نصفها من المصريين.. سوديك تستضيف السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا كرة يد - فرصة قداح في كأس العالم.. فشل دفاع برشلونة عن دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
تنس طاولة - بتروجت يدعم صفوفه بـ فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك 16 دقيقة | رياضات أخرى
ريال مدريد يعلن صفقته الرابعة هذا الصيف 17 دقيقة | ميركاتو
كارباخال: زوجتي كادت تلد مبكرا بسبب نهائي دوري الأمم الأوروبية 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تنس - ميار شريف تحقق إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي 35 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية السعودية: برناردو سيلفا بديلا لـ ميسي في الهلال 44 دقيقة | السعودية
أمريكا تتوج بلقب دوري أمم الكونكاكاف بثنائية أمام كندا ساعة | أمريكا
مودريتش يتحدث عن مستقبله مع منتخب كرواتيا ساعة | الكرة الأوروبية
عامر حسين: قائمة الفرق الموسم المقبل 30 لاعبا.. وطريقة التأهل إلى الدوري الممتاز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 2 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 3 عبد الحفيظ يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي.. وتعليق ساخر على احتمال مواجهة سيتي 4 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة