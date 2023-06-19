تنس طاولة - بتروجت يدعم صفوفه بـ فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك

دعم نادي بتروجت فريق سيدات تنس الطاولة بضم فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك ومنتخب مصر.

وتأتي صفقة ضم فرح عبد العزيز في عملية انتقال حر بعد انتهاء تعاقدها مع الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة بتروجت تعاقده مع لاعبة الزمالك السابقة لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويستهدف بتروجت المنافسة على لقب الدوري المصري.

حصلت فرح عبد العزيز على عدد من البطولات المحلية والقارية.

وشاركت فرح عبد العزيز في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وحصدت سيدات بتروجت على المركز الثاني في بطولة الدوري بالموسم المنقضي.

وحقق بتروجت لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد اعتذار ناديي الأهلي والزمالك.

وأقيمت بطولة إفريقيا الأخيرة في نيروبي عاصمة كينيا في شهر مايو الماضي.