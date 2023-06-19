حتى لعبة كرواتيا المفضلة لم تشفع لها.. إسبانيا تتوج بدوري الأمم الأوروبية

في آخر 4 مرات خاضت بها ركلات الترجيح، فازت كرواتيا في المرات الأربع جميعا. في آخر 4 مرات خاضتها إسبانيا، خسرت 3. اليوم انقلبت الآية، وانتهت سلسلة التفضيل الكرواتي للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

منتخب إسبانيا توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليضيف اللقب الدولي الخامس إلى خزائنه، بعد يورو 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010، بينما يستمر الانتظار الكرواتي المرصع بالفضيات والبرونزيات.

وتواجد منتخب كرواتيا في المربع الذهبي لدوري الأمم لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب البرتغال بالنسخة الأولى في 2019 بعد التغلب على هولندا، فيما توج منتخب فرنسا بالنسخة الماضية في 2021 على حساب إسبانيا.

في آخر 17 مباراة لمنتخب كرواتيا لم يخسر في الوقت الأصلي سوى مرة واحدة، وكانت هذه هي مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بطل المسابقة.

المباراة كانت شحيحة للغاية على مستوى الخطورة، حيث حاول جافي في الدقيقة 12 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 أرسل ماركو أسينسيو عرضية حولها رودري بالرأس ولكن فوق العارضة.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول المنتخب الكرواتي بتسديدة من يوسيب يورانوفيتش ولكنها مرت خارج المرمى.

وفي الدقيقة 57 أرسل جوردي ألبا عرضية، حاول أسينسيو تسديدها بالرأس ولكن فوق العارضة مرة أخرى.

وأتى برونو بيتكوفيتش بدلا من ماريو باساليتش في صفوف كرواتيا بالدقيقة 61.

على الجانب الآخر حل أنسو فاتي وخوسيلو بدلا من ييريمي بينو وألفارو موراتا في الدقيقة 66.

استمرت تبديلات لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في الدقيقة 78 بنزول ميكيل ميرينو وناتشو فيرنانديز بدلا من فابيان رويز وروبين لو نورمان، بينما أتى نيكولا فلاسيتش بدلا من لوكا إيفانسيتش على الناحية الأخرى.

تبديل إسبانيا الخامس في الدقيقة 87 شهد نزول داني أولمو بدلا من جافي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

في الوقت الإضافي، تحديدا في الدقيقة 97 أتى داني كارباخال بدلا من خيسوس نافاس.

وسدد مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 105 ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر.

وأتى يوسيب ستانسيتش بدلا من يوسيب يورانوفيش في الدقيقة 112، واستمرت المحاولات الخافتة إلى أن احتكم الطرفان لركلات الترجيح.

سجل نيكولا فلاسيتش الأولى لكرواتيا، فرد خوسيلو بالتسجيل. سجل مارسيلو بروزوفيتش الثانية، ليرد رودري بالتسجيل أيضا، واستمر الوضع ذاته في الركلة الثالثة، حيث سجل لوكا مودريتش وتبعه ميكيل ميرينو.

الإهدار بدأ من لوفرو ماير في الركلة الكرواتية الرابعة التي تصدى لها أوناي سيمون، فيما سجل بعده ماركو أسينسيو ليقترب اللقب من "لا روخا".

وسجل إيفان بيريسيتش خامس ركلات كرواتيا، ولكن بدلا من أن تحتفل إسبانيا، اصطدمت ركلة أيميريك لابورت بالعارضة.

سريعا أهدر برونو بيتكوفيتش ركلة كرواتيا السادسة، وسجل داني كارباخال الكرة الأخيرة لينتهي العرض.