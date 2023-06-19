عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد كرة القدم حقيقة العديد من الملفات الهامة على الساحة الكروية المصرية.

وتحدث عامر حسين عن موعد انتهاء الدوري المصري وانطلاق الموسم الجديد ومباريات النادي الأهلي المؤجلة في المسابقة.

وكذلك تطرق للحديث عن المراهنات في الدوري المصري وأزمة مواعيد مباريات الجولات وحقيقة استفسار الاتحاد الدولي عن احتفال محمد مجدي "أفشة" أمام طلائع الجيش.

وقال عامر حسين عبر قناة صدى البلد: "كان من الممكن أن أجعل جميع فرق الدوري تلعب عدد مباريات متساوي ولكن هذا الأمر كان سيؤخر الزمالك عن المشاركة في البطولة العربية".

وأضاف "أردت إنهاء أكبر عدد من جولات الدوري لكي نكون جاهزين عندما يطلب الاتحاد الإفريقي أسماء الفرق المشاركة في بطولات الأندية وحتى إذا تطلب الأمر مهلة أسبوعين سنطلب ذلك من كاف".

وواصل "الدوري سينتهي يوم 15 يوليو وسيتبقى فقط 3 مباريات مؤجلة للأهلي ليس لها أي تأثير على التتويج أو الهبوط أم المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا، والأحمر سينهي مبارياته يوم 25 يوليو".

وأكمل "بداية الدوري في الموسم الجديد روي فيتوريا هو من سيحدد موعدها وإن كان الأقرب أن ينطلق الدوري بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر".

وشدد "لا نستطيع لعب أكثر من 4 مباريات دوري في اليوم الواحد بسبب عدم وجود سوى 4 عربات تقنية فيديو، وإذا كانت العربة في أسوان لا تستطيع خوض مباراة في اليوم التالي في أي محافظة أخرى".

وشرح "لدينا 4 فرق تلعب على استاد القاهرة و5 فرق من محافظة الإسكندرية والأمن دائما ما يطلب عدم لعب أكثر من مباراة في الإسكندرية في اليوم الواحد ولذلك لا نستطيع لعب جولة الدوري في يومين فقط وتمتد لثلاثة أيام"

المراهنات

وانتقل للحديث عن المراهنات قائلا: "المراهنات على الدوري المصري هو أمر من خارج مصر وليس لنا سيطرة عليه وحتى الآن لم نرصد أي حالة مؤثرة على نتيجة أي مباراة".

واستكمل "المراهنات على دوري الدرجة الثانية يكون بشكل فردي ودقيق جدا وهذا الملف تم فتحه في الموسم الماضي وطالبنا بالحصول على أي دليل أو إثبات للتأثير على النتائج ولم نحصل على أي شيء".

وكشف "بشأن المراهنات ما نفعله هو أننا أبلغنا مباحث الإنترنت وهي تتابع الأمر ولم يتم رصد أي حالة تأثير على نتيجة أي مباراة".

وعن تكرار حالات إنسحاب الفرق من المباريات قال: "اتفقنا مع لجنة الحكام على وضع قاعدة جديدة لحالات انسحابات الفرق من المباريات في الدوري وأن يكون الحكم هو صاحب التقدير للموقف وسيتم تقليل عدد الدقائق قبل الإعلان عن نهاية المباراة وخسارة الفريق المنسحب بدلا من الانتظار لفترة طويلة وسيتم اعتبار المنسحب خاسرا وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بجانب معاقبته ماليا".

وأتم تصريحاته "وصل لنا استفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن احتفال أفشة بهدفه أمام طلائع الجيش والأهلي لم يرد عليه حتى الآن والرد سيرسله لنا لنخاطب فيفا وإذا طلب منا أي توضيح سنفعل ذلك".