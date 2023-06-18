تصفيات أمم إفريقيا - أوسيمين يحسم صعود نيجيريا.. وتأهل كاب فيردي للمرة الرابعة

الأحد، 18 يونيو 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

حسم منتخب نيجيريا مقعده رسميا في كأس أمم إفريقيا 2024، بالفوز على سيراليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي للنسور الخضراء بهدفين في الدقيقتين 19 و32.

فيما تمكن صاحب الأرض من العودة بهدف مصطفى بوندو في الدقيقة 41، ثم تعادل متأخر في الدقيقة 84 من أوجوستوس كارجبو.

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هذا التعادل لم يكن كافيا لإنقاذ آمال سيراليون في التأهل، وبينما كانوا يطاردون هدف الفوز، أنهى كيليتشي إياناتشو مهاجم ليستر سيتي هذا الأمر بثالث أهداف نيجيريا في الدقيقة 95.

وبذلك يتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويتأهل معه منتخب غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

فيما غادر سيراليون بـ 5 نقاط، وساو تومي وبرينسيبي بنقطة وحيدة.

على الجانب الآخر تأهل منتخب كاب فيردي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد 2013 و2015 و2021.

جاء ذلك بفضل فوزه على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.

النصر رفع رصيده إلى 10 نقاط ليتساوى مع بوركينا ويتأهلا معا، ويغادر توجو (5 نقاط) وإسواتيني (نقطتين).

المتأهلون إلى كأس أمم إفريقيا (بترتيب المجموعات)

1- نيجيريا

2- غينيا بيساو

3- بوركينا فاسو

4- كاب فيردي

5- أول المجموعة الثالثة (لم يتحدد بعد بين ناميبيا والكاميرون وبوروندي)

6- ثاني المجموعة الثالثة (لم يتحدد بعد)

7- مصر

8- ثاني المجموعة الرابعة (لم يتحدد بعد بين غينيا ومالاوي)

9- أول المجموعة الخامسة (لم يتحدد بعد بين غانا وأنجولا وإفريقيا الوسطى)

10- ثاني المجموعة الخامسة (لم يتحدد بعد)

11- الجزائر

12- ثاني المجموعة السادسة (لم يتحدد بعد بين تنزانيا وأوغندا)

13- مالي

14- ثاني المجموعة السابعة (لم يتحدد بعد بين جامبيا والكونغو)

15- زامبيا

16- كوت ديفوار

17- أول المجموعة التاسعة (لم يتحدد بعد بين الجابون والسودان والكونغو الديمقراطية وموريتانيا)

18- ثاني المجموعة التاسعة (لم يتحدد بعد)

19- غينيا الاستوائية

20- تونس

21- جنوب إفريقيا

22- المغرب

23- السنغال

24- ثاني المجموعة الـ 12 (لم يتحدد بعد بين موزمبيق ورواندا)

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