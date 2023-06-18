التشكيل - مودريتش ضد جافي في نهائي دوري الأمم بين إسبانيا وكرواتيا

الأحد، 18 يونيو 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا.

وجاء تشكيل الماتادور كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز موندو ديبورتيفو: برشلونة يصل لاتفاق مبدئي بشأن ضم فيتور روكي مبابي: سأحدد مستقبلي في 2024

خط الدفاع: خيسوس نافاس - روبين لو نورمان - أيميريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: رودري - فابيان رويز

أمامهما: ماركو أسينسيو - جافي - ييريمي بينو

خط الهجوم: ألفارو موراتا

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش - يوسيب سوتالو - مارتن إرليك - إيفان بيريسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - لوكا إيفانوسيك

وتمكنت كرواتيا من التأهل على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

فيما عبرت إسبانيا إلى النهائي بالفوز على إيطاليا 2-1.

وحسمت إيطاليا المركز الثالث بالفوز على هولندا بنتيجة 3-2.

كرواتيا إسبانيا لوكا مودريتش جافي نهائي دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
مباشر نهائي دوري الأمم - إسبانيا (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة قرعة كأس ألمانيا - مواجهات من الدرجة الرابعة لـ مرموش وبايرن في الدور الأول ديلي ميل: أرتيتا رفض عودة سانشيز إلى أرسنال للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز قناة TF1: لويس إنريكي يقترب من خلافة جالتييه في سان جيرمان مبابي: سأحدد مستقبلي في 2024 مواعيد مباريات الأحد 18 يونيو 2023.. ودية مصر ونهائي دوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع 4 دقيقة | كرة يد
تنس - ميار شريف تتوج ببطولة فالنسيا.. وتصنيف تاريخي مرتقب 9 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر نهائي دوري الأمم - إسبانيا (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - أوسيمين يحسم صعود نيجيريا.. وتأهل كاب فيردي للمرة الرابعة 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
النني يخوض تدريبه على ملعب غزل المحلة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مودريتش ضد جافي في نهائي دوري الأمم بين إسبانيا وكرواتيا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهدف الدولي الأول منذ 1312 يوما.. كهربا يضيف الثاني لـ مصر في جنوب السودان ساعة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - لم يصعد أحد.. غانا في صراع ثلاثي والحسم في الجولة الأخيرة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 3 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 4 من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟