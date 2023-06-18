تصفيات أمم إفريقيا - لم يصعد أحد.. غانا في صراع ثلاثي والحسم في الجولة الأخيرة

الأحد، 18 يونيو 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

غانا - أنجولا

تعادل منتخب غانا مع مضيفه مدغشقر بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وشهدت المجموعة أمس -السبت- فوزا حاسما لمنتخب أنجولا على مضيفه منتخب إفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد أنجولا إلى 8 نقاط في المركز الثاني المؤهل للبطولة، فيما تراجع منتخب إفريقيا الوسطى إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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ذلك يعني أن منتخب غانا متصدر المجموعة كان يملك فرصة حسم تأهله اليوم إن فاز على مدغشقر، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ولكنه اكتفى بتعادل سلبي أوقفه عند 9 نقاط فقط.

الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة:

1- غانا: 9 نقاط

2- أنجولا: 8 نقاط

3- إفريقيا الوسطى: 7 نقاط

4- مدغشقر: نقطتين

غانا تتفوق على أنجولا بالمواجهات المباشرة (1-0 / 1-1)، وأنجولا تتفوق على إفريقيا الوسطى في المواجهات (2-1 لصالحها في المباراتين)، بينما لعب منتخبا غانا وإفريقيا الوسطى مباراة واحدة، وانتهت بالتعادل 1-1.

الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة غانا على ملعبها ضد إفريقيا الوسطى، بينما يختتم منتخب أنجولا الفعاليات على أرضه بمواجهة مدغشقر، في توقف سبتمبر المقبل.

ماذا يمكن أن يحدث؟

فوز غانا أو تعادلها مع إفريقيا الوسطى يضمن تأهل غانا وأنجولا معا بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

فوز إفريقيا الوسطى على غانا يعني تأهل إفريقيا الوسطى مباشرة. أما الطرف الثاني فسيتحدد بنتيجة مباراة أنجولا ومدغشقر: إذا فازت أنجولا تتأهل مع إفريقيا الوسطى، أما إذا تعادلت أو خسرت تتأهل غانا بدلا منها.

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