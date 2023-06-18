بعد 8 سنوات.. مصطفى فتحي يسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

الأحد، 18 يونيو 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل مصطفى فتحي للهدف الأول - مصر ضد جنوب السودان

سجل مصطفى فتحي هدفه الدولي الأول بقميص منتخب مصر بعد 8 سنوات من اللعب مع الفراعنة.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

مصر

ويلعب منتخب مصر وديا ضد جنوب السودان في المباراة التي تقام في استاد القاهرة، وافتتح مصطفى فتحي التسجيل للفراعنة في الدقيقة 19.

وجاء الهدف بتسديدة بالقدم اليسرى من لاعب بيراميدز من ناحية اليسار بطريقة رائعة لتسكن الكرة شباك حارس جنوب السودان.

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ويعد هذا الهدف هو أول هدف دولي لـ مصطفى فتحي مع منتخب مصر.

وبدأ مصطفى فتحي مسيرته الدولية مع منتخب مصر الأول في 2015 ضد تنزانيا.

وخلال 8 سنوات لعب مصطفى فتحي 18 مباراة دولية مع منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان.

مصطفى فتحي منتخب مصر
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