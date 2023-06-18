تأهلت موزمبيق أم لا؟ موقع "كاف" الرسمي لا يعترف بقراره!

تغلب منتخب موزمبيق على رواندا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2024.

الفوز رفع رصيد موزمبيق إلى 7 نقاط، ووفقا لجداول الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن هذا يعني احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الـ 12، يليه رواندا وبنين بـ 3 نقاط لكل منهما، أي فارق 4 نقاط قبل آخر جولة.

كل ذلك يعني تأهل موزمبيق للمرة الخامسة في تاريخها إلى كأس أمم إفريقيا، وهو الحدث الذي نشره واحتفى به حساب كاف الرسمي عبر تويتر.

ولكن، هذا لم يكن صحيحا من الأساس..

جدول الكاف الرسمي (قبل مباراة اليوم) وحسابه الرسمي على تويتر لم يعتمدا فوز بنين على رواندا اعتباريا ٣-٠ في جولة سابقة، وظل المعتمد التعادل ١-١ بما يعني تأهل موزمبيق اليوم... على الأقل حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/8C9Wcnl5gk — Amr Nageeb Fahmy (@amrnfahmy) June 18, 2023

ترجع القصة إلى 29 مارس الماضي، حين التقى منتخبا رواندا وبنين على ملعب الأول، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ولكن في 17 مايو، تم تعديل هذه النتيجة بقرار لجنة الانضباط في كاف، باعتبار بنين فائزة اعتباريا بنتيجة 3-0، ومنحها النقاط الثلاث.

وجاء ذلك بسبب إشراك منتخب رواندا لاعبا غير مؤهلا بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو كيفين موهيري، لاعب مصر للمقاصة السابق.

وبالتالي، يتقلص رصيد رواندا من 3 نقاط إلى نقطتين، ويرتفع رصيد بنين إلى 5 نقاط بدلا من 3.

بكلمات أخرى، بنين الآن في المركز الثالث وراء موزمبيق بفارق نقطتين فقط، ويلتقي الفريقان في ضيافة موزمبيق بالجولة الأخيرة في سبتمبر المقبل.

الكاف حذف تغريدة تأهل موزمبيق... فوضى غير عادية. لو كان قد حدث جداوله بعد قرار فوز بنين على رواندا اعتباريًا لما جرى هذا. pic.twitter.com/C9TumiLbUP — Amr Nageeb Fahmy (@amrnfahmy) June 18, 2023

الترتيب الصحيح:

1- السنغال: 13 نقطة

2- موزمبيق: 7 نقاط

3- بنين: 5 نقاط

4- رواندا: نقطتين

بطبيعة الحال، حذف حساب كاف تغريدة تأهل موزمبيق، ويبقى الوضع على ما هو عليه، ولكنه لم يحدث موقعه الرسمي حتى الآن، ليبقى الجدول الخاطئ حتى الآن، دون حتى إضافة نتيجة مباراة موزمبيق ورواندا التي انتهت قبل قليل.