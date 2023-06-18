ديلي ميل: أرتيتا رفض عودة سانشيز إلى أرسنال

رفض ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال فكرة عودة أليكسيس سانشيز لاعب الفريق السابق من جديد إلى المدفعجية في الموسم المقبل.

أليكسيس سانشيز النادي : أولمبيك مارسيليا أرسنال

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت أن سانشيز اتصل بـ أرتيتا وعرض عليه فكرة عودته إلى أرسنال في الموسم المقبل في صفقة مجانية.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "لا تيرسيرا التشيلية" عن لاعب منتخب تشيلي.

إلا أن أرتيتا رد بشكل مباشر وسريع على سانشيز أنه لا يناسب خطط النادي في الفترة المقبلة.

حيث أن أرسنال يفضل التعاقد مع لاعبين أصغر سنا لبناء الفريق بقوة للمستقبل والمنافسة على الألقاب.

سانشيز البالغ من العمر 34 عاما رحل عن أرسنال في عام 2018 وانضم لصفوف مانسشتر يونايتد.

ثم انضم من بعده إلى إنتر ميلان الإيطالي، قبل ان ينتقل إلى أولمبيك مارسيليا بداية الموسم المنقضي.

ومع فريقه الفرنسي لعب سانشيز 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.