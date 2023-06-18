للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا

الأحد، 18 يونيو 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

فيديريكو ديماركو وفيديريكو كييزا - إيطاليا ضد هولندا

حصل منتخب إيطاليا على برونزية دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة.

وفاز منتخب إيطاليا على هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب جرولش فيست في مباراة تحديد المركز الثالث.

سجل أهداف إيطاليا في المباراة كل من فيديريكو ديماركو ودافيد فراتيسي وفيديريكو كييزا، بينما أحرز ستيفن بيرجفين وجورجينيو فينالدوم هدفي هولندا.

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وحصل منتخب إيطاليا على الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي بينما حقق منتخب هولندا المركز الرابع للمرة الأولى.

التشكيل

قاد فيرجيل فان دايك تشكيل خط دفاع منتخب هولندا بينما عاد ماركو فيراتي لتشكيل إيطاليا.

تقدم ديماركو لإيطاليا في الدقيقة السادسة مستغلا تمريرة بالكعب من راسبادوري ليسدد بقوة في الشباك.

وأضاف فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20 مستغلا كرة مرتدة من الدفاع ليسدد بيسراه في المرمى.

وقلص بيرجيفين الفارق لهولندا في الدقيقة الـ 68 بعد أن مر من مدافع إيطاليا داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى.

وبعد 4 دقائق عاد كييزا ليوسع الفارق لإيطاليا بعد مراوغة فان دايك ليضع الكرة في المرمى بسهولة.

وأنهى فينالدو أهداف المباراة بإضافة الهدف الثاني لهولندا مستغلا تمريرة من جو فيرمان لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وضمن المنتخبان البقاء ضمن منتخبات التصنيف الأول المتنافسين على اللقب في الموسم المقبل.

وتقام المباراة النهائية مساء اليوم بين إسبانيا وكرواتيا على ملعب فينورد بهولندا.

إيطاليا هولندا دوري الأمم الأوروبية
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