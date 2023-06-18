مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد خليل يتقدم قائمة المحترفين المرشحين للفريق

الأحد، 18 يونيو 2023 - 14:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد خليل - لاعب الإفريقي التونسي

يتقدم أحمد خليل لاعب الإفريقي التونسي قائمة اللاعبين المحترفين الذين يدرس الزمالك التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

وكان FilGoal.com قد كشف عن أربعة لاعبين أجانب يدرس الزمالك التعاقد مع أحدهم على الأقل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (تفاصيل من هنا)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك قائمة مختصرة للاعبين المحترفين تدرسها اللجنة الفنية للتعاقد مع أحدهم".

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وكشف المصدر "يتقدم أحمد خليل تلك القائمة من أجل ضمه في الصيف الجاري".

وأوضح "تقدم أحمد خليل قائمة الترشيحات لتدعيم صفوف الزمالك، ويأتي ذلك بسبب مستواه الفني بجانب انتهاء تعاقده مع الإفريقي".

وشدد "ستكون فرصة التعاقد مع لاعب في صفقة انتقال حر جيدة للزمالك بعيدا عن مغالاة الأندية".

وتابع المصدر "حتى الآن اللجنة الفنية تضع خليل على قائمة المرشحين، وتنتظر اللجنة رأي خوان كارلوس أوسوريو بشأن الصفقة قبل التفاوض لإتمامها بصورة نهائية".

وأتم المصدر تصريحاته "يدرس الزمالك ثلاثة محترفين آخرين حال لم يتم التعاقد مع أحمد خليل، كما يمكن ظهور أسماء جديدة خلال الفترة المقبلة".

وتضم قائمة المحترفين المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك كل من السنغالي لامين كامارا صاحب الـ 20 عاما والذي يلعب ضمن صفوف نهضة بركان.

كما يتواجد في القائمة كل من حسام الدين مرازيق لاعب شباب بلوزداد الجزائري وإلياس الجلاسي لاعب المصري البورسيعيد.

الزمالك أحمد خليل الإفريقي
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