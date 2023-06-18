خبر في الجول - الجلاسي وغيره.. الزمالك يفاضل بين عدة محترفين لتدعيم خط الوسط

يفاضل الزمالك بين عدد من اللاعبين المحترفين من الخارج لدعم صفوفه تحديدا في خط الوسط للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن رادار الأبيض عليه العديد من اللاعبين، منهم التونسي إلياس الجلاسي لاعب النادي المصري.

أيضا يراقب الزمالك أحمد خليل لاعب الإفريقي التونسي، والسنغالي لامين كامارا -20 عاما- لاعب نهضة بركان المغربي.

ويتواجد حسام الدين مرازيق لاعب شباب بلوزداد الجزائري أيضا ضمن اهتمامات الزمالك.

وأثار الجلاسي أزمة كبرى بتصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر، التي كشف من خلالها عن مفاوضات الزمالك.

وانضم الجلاسي إلى المصري قادما من الاتحاد المنستيري التونسي في 2021 ويمتد تعاقده مع الفريق البورسعيدي حتى 2025.

ماذا حدث؟

كشف إلياس الجلاسي لاعب المصري عن دخول الزمالك في مفاوضات معه لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وتحدث الجلاسي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "تحدث معي مدحت عبد الهادي للانضمام إلى الزمالك بعد مباراة المصري والزمالك الودية، لم أوقع على أي عقود حتى الآن".

وأكمل "لو خيرت بين الأهلي أو الزمالك؟ أريد ضمان اللعب لذا أفضل الزمالك فهناك لاعبين كبار انتقلوا للأهلي ولم يشاركوا مع الفريق".

وأردف "علاقتي بسيف الجزيري أقوى من علي معلول لأننا لعبنا سويا في صفوف الناشئين".

وشدد الجلاسي متسائلا "هل يوجد شخص لا يحب اللعب في صفوف الزمالك؟".

وتابع اللاعب التونسي حديثه "الأهلي يملك لاعبين نفس طريقة اللعب مثل ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية كلهم لاعبي ارتكاز وحتى أفشة وبرونو سافيو لا يشاركان مع الفريق".

وانتقد الجلاسي بعض لاعبي الزمالك بسبب اهتزاز نتائج الفريق وقال: "الزمالك به بعض اللاعبين يلعبون بشكل جيد وآخرين مع احترامي لا يستاهلون، هناك مجموعة غير جيدة وتضر باللاعبين الجيدين الذين يقدمون كل ما لديهم، لو الفريق سيقف على بنشرقي أو شيكابالا فهذا ليس فريقا كبيرا ولكن نحن نتحدث عن الزمالك".

وأردف "هناك بعض اللاعبين عقودهم مرتفعة يجب أن يأكلون النجيلة في الملعب لأن عليهم مسؤولية أمام الجمهور".

بيان ناري

أصدر النادي المصري بيانا رسميا بشأن تصريحات التونسي إلياس الجلاسي محترف الفريق.

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة ( MBC MASR ) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاسي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري".

"مجلس إدارة المصري إذ يبدي امتعاضه الشديد من هذا الأمر ،فإنه كذلك يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكافة مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية".