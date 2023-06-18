صحيفة العرب القطرية: أم صلال في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات

دخل نادي أم صلال القطري في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات نجم الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الشحات لديه عروض من السعودية وقطر والإمارات. (من هنا)

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع فريق الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن مفاوضات مكثفة من نادي أم صلال مع الشحات لتدعيم صفوف الفريق الملقب بـ "الصقور" خلال الموسم المقبل.

وكان أم صلال قد تعاقد مع باتريس كارتيرون ليصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وأشار التقرير إلى أن أم صلال يستهدف إتمام كافة صفقاته قبل معسكسر الفريق في تركيا.

ويبدأ أم صلال إعداده للموسم المقبل يوم 21 من شهر يونيو الجاري تحت قيادة كارتيرون وحتى 1 يوليو المقبل.

ويتواجد الشحات في الوقت الحالي رفقة منتخب مصر الذي سيواجه جنوب السودان مساء اليوم الأحد في مباراة ودية.

وخاض حسين الشحات 30 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 17 هدفا بتسجيل سبعة وصناعة عشرة آخرين.

وتوج الشحات منذ أيام رفقة الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في مسيرته والحادية عشر في تاريخ النادي.

ويلعب اللاعب رفقة الأهلي منذ يناير 2019 قادما من العين الإماراتي.

وساهم حسين الشحات بصناعة هدفي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد عندما تغلب الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي اللقب بعد تعادله في المغرب بهدف لكل منهما.