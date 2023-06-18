اسكواش - بمشاركة نصفها من المصريين.. سوديك تستضيف السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين

تستضيف مصر منافسات السلسلة الختامية للعظماء الثمانية في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

ويتأهل أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم إلى منافسات السلسلة الختامية في بطولة العظماء الثمانية.

وتأهل أربعة لاعبين مصريين إلى منافسات الرجال ومثلهم في منافسات السيدات.

وتقام البطولة بنظام مختلف عن مسابقات الاسكواش، إذ يتم تقسيم الثمانية لاعبين على مجموعتين ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى: مصطفى عسل - مروان الشوربجي - البيروفي دييجو إلياس - الفرنسي فيكتور كروين

المجموعة الثانية: علي فرج - مازن هشام - الإنجليزي محمد الشوربجي - النيوزلاندي بول كول.

السيدات:

المجموعة الأولى: نوران جوهر - هانيا الحمامي - الأمريكية أوليفيا فليتشر - البلجيكية نيلي جيليس.

المجموعة الثانية: نور الشربيني - نور الطيب - النيوزلاندية جويل كينج - الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

وكان قد حصد لقب النسخة الأخيرة كل من مصطفى عسل ونور الشربيني.