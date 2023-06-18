تاو: سعيد بعودتي لكامل لياقتي البدنية.. ومازلت أريد أن أتطور أكثر

الأحد، 18 يونيو 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

أعرب بيرسي تاو جناح منتخب جنوب إفريقيا والنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة لكامل لياقته البدنية.

وساهم بيرسي تاو في تغلب جنوب إفريقيا على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وسجل تاو الهدف الأول بعد خطأ قاتل من منير محمدي حارس مرمى منتخب المغرب.

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وقال تاو عبر قناة سوبر سبورت الجنوب إفريقية: "أعتقد أننا ننمو كفريق، هناك تطور جيد ويمكننا أن نظهر للجميع أنه يمكننا اللعب في أعلى المستويات".

وشدد تاو "أتمنى فقط أن نبني على ذلك الأداء من أجل المرحلة المقبلة".

وتابع "نحن سعداء باللعب هنا وبذلك الحضور الجماهيري، وممتن جدا للحضور الذي منحنا أجواء رائعة استمتعنا بها".

واختتم تاو تصريحاته "سعيد جدا بعودتي لكامل لياقتي البدنية، أسعى فقط للبناء على ذلك الأداء، مازلت أريد أن أتطور أكثر".

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب.

واختتم منتخب جنوب إفريقيا مبارياته في التصفيات بينما يتبقى لأسود أطلس مباراة أمام ليبيريا في الجولة الختامية بالتوقف المقبل.

وحسم منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا تأهلهما إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار بيناير المقبل.

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